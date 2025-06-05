Перишич и ПСВ близки к продлению контракта. Переход в «Марсель» сорвался – 36-летний вингер просил 3 млн евро в год (Foot Mercato)

Иван Перишич, вероятно, останется в ПСВ.

36-летний вингер близок к продлению контракта с клубом из Эйндховена, сообщает Foot Mercato.

Действующее соглашение игрока сборной Хорватии с ПСВ рассчитано до 30 июня.

Ранее у Перишича сорвался трансфер в «Марсель », поскольку он запросил слишком высокую зарплату – 3 млн евро в год.

В 27 матчах минувшего чемпионата Нидерландов на счету футболиста 9 голов и 8 ассистов.