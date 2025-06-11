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Генсек РФС об РПЛ: «Пари НН» по спортивному принципу вылетел. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома. Решение на стадии принятия»

В РФС рассказали, как будет приниматься решение о составе участников Мир РПЛ.

Ранее «Химки» из-за долгов не прошли процедуру лицензирования, в связи с чем не смогут принять участие в РПЛ-2025/26. Большинство клубов проголосовало за то, чтобы вместо подмосковного клуба в высшем дивизионе играл «Пари НН», уступивший «Сочи» в стыковых матчах.

– Когда будет решение по «Пари НН»?

– Почему по «Пари НН»? По составу участников следующего сезона.

– Кандидатуру «Пари НН» рекомендовала РПЛ.

– РФС в соответствии с регламентом запрашивает мнения РПЛ и ФНЛ. Дальше решение принимается уполномоченным органом РФС, в настоящий момент оно в стадии принятия. РФС объявит о принятом решении.

– «Стадия принятия» – это значит, что идет опрос?

– Идет обсуждение. Сейчас же 15 команд в РПЛ? А нужно 16. Кто-то расстроится, если будет 16 участников?

– Никто не расстроится, но за месяц до старта нового сезона тот же «Пари НН» все еще не знает, где он будет играть.

– Клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение.

– РПЛ определилась, что они хотят оставить «Пари НН». Какие тогда варианты есть у РФС?

– Разные варианты. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома РФС. Мы же говорим про юридическую составляющую, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21120 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoПервая лига
logoМаксим Митрофанов
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