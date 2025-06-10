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Хавбек «Пари НН» Трошечкин: «Живем в неведении, весь клуб в подвешенном состоянии, ждем исполкома. Это большой стресс, хочется, чтобы быстрее объявили хорошую новость»

Александр Трошечкин высказался о текущей ситуации в «Пари НН».

Ранее большинство клубов проголосовало за то, чтобы нижегородский клуб заменил «Химки» в РПЛ в сезоне-2025/26. Подмосковный клуб не прошел процедуру лицензирования из-за долгов.

– Очень сложный сезон у нас был: и у меня лично, и у команды. На самом деле, не было сил куда‑то улетать [в отпуск], поэтому я просто взял семью и мы уехали на дачу, вторую неделю там живем.

Уже вторую неделю живем в неведении, ждем исполкома [РФС]. Это тоже большой стресс, потому что все в подвешенном состоянии. У нас весь клуб в подвешенном состоянии. Уже хочется, чтобы быстрее объявили официально хорошую новость. Мы сами виноваты, что в этом состоянии оказались, надо было просто «Сочи» обыгрывать [в переходных матчах] и все. Но как есть. Поэтому все ждем и никаких планов не строим.

У нас у многих ребят контракты заканчиваются, и по ним ясности нет, потому что, я так понимаю, многое зависит, в том числе бюджет, от того, какая лига будет. Мы все надеемся, потому что вроде как лига [РПЛ] за нас проголосовала. Официальная была информация о лиге неделю назад. Первая лига тоже, по‑моему, за нас проголосовала большинством. Но исполком РФС пока не собирался, и мы все ждем.

Понятно, что общаемся с ребятами, но никто не может ничего спрогнозировать по своему будущему, потому что просто все ждут, потому что все вводные у нас поменяются от того, в какой лиге мы будем играть.

Мы надеемся, конечно, что решат, что мы будем играть в Премьер‑лиге, но опять же мы сами допустили эту ситуацию, когда мы ждем решения исполкома.

Что по вашему контракту? Идут ли разговоры о продлении?

– Год остался до конца, пока разговоров не было прямых. И в сезоне их и быть не могло, потому что у нас концовка сезона была максимально напряженной и было уж точно не до этого. Поэтому подождем.

Сейчас, я думаю, что официально объявят, соберемся на сборы, и надеюсь, что какой‑то разговор будет определенный, чтобы понимать, как свое будущее планировать, – сказал полузащитник «Пари НН». 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18824 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoПари НН
logoМатч ТВ
logoАлександр Трошечкин
logoпремьер-лига Россия
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