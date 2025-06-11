Пизакане возглавил «Кальяри». Он 6 лет играл за клуб и тренировал молодежную команду
Новым главным тренером «Кальяри» стал Фабио Пизакане.
Соглашение с 39-летним итальянцем рассчитано до лета 2026 года. В контракте есть опция продления в случае достижения определенных результатов.
Пизакане играл за «Кальяри» с 2015 по 2021 год. Он тренировал молодежную команду клуба и входил в штаб первой команды.
Ранее «Кальяри» уволил тренера Давиде Николу, с которым сардинцы заняли 15-е место в Серии А.
Изображение: cagliaricalcio.com
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21115 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Кальяри»
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