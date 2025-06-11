Пизакане возглавил «Кальяри». Он 6 лет играл за клуб и тренировал молодежную команду

Новым главным тренером «Кальяри» стал Фабио Пизакане.

Соглашение с 39-летним итальянцем рассчитано до лета 2026 года. В контракте есть опция продления в случае достижения определенных результатов.

Пизакане играл за «Кальяри» с 2015 по 2021 год. Он тренировал молодежную команду клуба и входил в штаб первой команды.

Ранее «Кальяри » уволил тренера Давиде Николу , с которым сардинцы заняли 15-е место в Серии А.

Изображение: cagliaricalcio.com