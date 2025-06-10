Тирни перешел из «Арсенала» в «Селтик» как свободный агент и подписал контракт до 2030 года

Киран Тирни вернулся в «Селтик».

Защитник покинул «Арсенал » как свободный агент и заключил с шотландским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года.

Тирни является воспитанником «Селтика » и выступал за него до 2019 года. В этом сезоне на его счету 13 игр в АПЛ и один гол.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: celticfc.com