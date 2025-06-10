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Тирни перешел из «Арсенала» в «Селтик» как свободный агент и подписал контракт до 2030 года

Киран Тирни вернулся в «Селтик».

Защитник покинул «Арсенал» как свободный агент и заключил с шотландским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года.

Тирни является воспитанником «Селтика» и выступал за него до 2019 года. В этом сезоне на его счету 13 игр в АПЛ и один гол.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: celticfc.com

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Селтика»
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