Тирни перешел из «Арсенала» в «Селтик» как свободный агент и подписал контракт до 2030 года
Киран Тирни вернулся в «Селтик».
Защитник покинул «Арсенал» как свободный агент и заключил с шотландским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года.
Тирни является воспитанником «Селтика» и выступал за него до 2019 года. В этом сезоне на его счету 13 игр в АПЛ и один гол.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: celticfc.com
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Селтика»
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