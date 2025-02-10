Тирни перейдет из «Арсенала» в «Селтик» как свободный агент. Киран – воспитанник шотландского клуба

Киран Тирни вернется в «Селтик» летом.

Шотландский клуб в отчете, посвященном второй половине 2024 года, указал, что с защитником «Арсенала» достигнута договоренность о переходе в июле 2025-го.

Тирни является воспитанником «Селтика» и выступал за него до 2019 года. В этом сезоне на его счету 2 игры в АПЛ.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .