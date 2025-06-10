Гиттенс не перейдет в «Челси» до старта КЧМ. «Боруссия» отклонила третье предложение – на 55 млн евро

Джейми Гиттенс не перейдет в «Челси» перед клубным чемпионатом мира.

По информации Sky Sport, «Боруссия » отклонила третье предложение лондонского клуба о трансфере вингера – на сумму в 55 миллионов евро. Дортмундцы требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов.

«Синие» не успеют подписать игрока до закрытия первого летнего трансферного окна – оно закрывается сегодня вечером. Таким образом, Гиттенс не сможет отправиться с английской командой на клубный чемпионат мира.

Футболист уже согласовал контракт с «Челси », но не присоединится к лондонцам раньше 1 июля.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .