Гиттенс не перейдет в «Челси» до старта КЧМ. «Боруссия» отклонила третье предложение – на 55 млн евро
Джейми Гиттенс не перейдет в «Челси» перед клубным чемпионатом мира.
По информации Sky Sport, «Боруссия» отклонила третье предложение лондонского клуба о трансфере вингера – на сумму в 55 миллионов евро. Дортмундцы требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов.
«Синие» не успеют подписать игрока до закрытия первого летнего трансферного окна – оно закрывается сегодня вечером. Таким образом, Гиттенс не сможет отправиться с английской командой на клубный чемпионат мира.
Футболист уже согласовал контракт с «Челси», но не присоединится к лондонцам раньше 1 июля.
В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18840 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости