На матч Беларусь – Россия продано более 25 000 билетов

Матч Беларуси и России посетят более 25 тысяч зрителей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ ) Андрей Василевич.

Сегодня сборные Беларуси и России проведут BetBoom проведут товарищеский матч в Минске. Игра пройдет на новом Национальном футбольном стадионе, который вмещает порядка 33 тысяч зрителей.

«Сейчас реализовано более 25 тысяч билетов, ожидается, что еще будет куплено около 2–3 тысяч билетов», – сказал Василевич.