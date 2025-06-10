На матч Беларусь – Россия продано более 25 000 билетов
Матч Беларуси и России посетят более 25 тысяч зрителей.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич.
Сегодня сборные Беларуси и России проведут BetBoom проведут товарищеский матч в Минске. Игра пройдет на новом Национальном футбольном стадионе, который вмещает порядка 33 тысяч зрителей.
«Сейчас реализовано более 25 тысяч билетов, ожидается, что еще будет куплено около 2–3 тысяч билетов», – сказал Василевич.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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