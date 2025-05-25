У Вальверде проблемы с поясницей. Хавбек будет доступен на КЧМ
Федерико Вальверде испытывает проблемы с поясницей.
Как сообщил «Реал», по результатам обследований, проведенных сегодня медицинской службой клуба, у полузащитника диагностировали люмбоишиалгию.
Для данного состояния характерны болезненные ощущения в пояснице различной интенсивности (от ощущения дискомфорта до сильных болей), склонные переходить на ногу.
По данным журналистки COPE Аранчи Родригес, уругвайцу потребуется около недели на восстановление. Он будет доступен для участия в клубном чемпионате мира.
Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41891 голос
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Аранчи Родригес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости