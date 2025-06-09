Лангле расторгнет контракт с «Барсой» и присоединится к «Атлетико» на постоянной основе. Каталонцы сэкономят 32 млн евро на зарплате защитника

Клеман Лангле покинет «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, 29-летний защитник договорился с каталонским клубом о расторжении соглашения. «Блауграна» сэкономит 32 миллиона евро – столько француз должен был заработать за два оставшихся года по контракту.

Лангле присоединится к «Атлетико » на постоянной основе – прошлый сезон он провел в мадридском клубе на правах аренды. Его зарплата в новой команде будет ниже, чем в «Барсе».

По информации Marca, контракт игрока с мадридцами будет рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги Клеман провел 23 матча. Его статистику можно найти здесь .