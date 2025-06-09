Виктор Мелехин: «У меня было детство без телефонов – дома не сидишь, исследуешь жизнь. Как минимум, зрение у ребят сейчас хуже. Отсутствие живого общения влияет на характер, делает отстраненным»

Виктор Мелехин поразмышлял о том, как современные технологии влияют на детей.

– Ты чуть застал то время, когда люди не так активно пользовались соцсетями, телефонами. Скучаешь?

– Да, у меня было детство без телефонов – много живого общения, постоянно на улице, дома не сидишь, исследуешь жизнь. С другой стороны, сейчас я могу в любой момент поговорить по видеосвязи с другом из другой страны. У всего есть плюсы и минусы.

– Чувствуешь, что зависимость от соцсетей отрицательно сказывается на молодых футболистах?

– Вполне возможно. Как минимум, зрение у ребят сейчас точно хуже. К тому же концентрация внимания снижается, когда в телефоне сидишь. Отсутствие живого общения влияет на характер, делает человека более отстраненным, зацикленным на себе. Думаю, этот список можно вечно продолжать.

– И что делать ребятам? Совсем отказаться от гаджетов, думаю, не получится.

– Да, просто нужно стараться себя немного ограничивать, больше выходить на улицу, общаться вживую. Играть не только на тренировках, но и во дворе, – сказал 21-летний защитник «Ростова ».