Прокуратура Нидерландов о Промесе: «Если Квинси приедет в страну, он должен быть задержан. Он признан виновным в тяжких преступлениях, есть постановление»

В прокуратуре Нидерландов высказались о возможном возвращении Квинси Промеса.

Ранее стало известно , что бывший игрок «Спартака » может вернуться в Нидерланды из ОАЭ, если его не арестуют. Адвокат футболиста подаст соответствующее ходатайство.

«В настоящее время для Государственной прокуратуры наиболее важным является то, что он был признан виновным в совершении тяжких уголовных преступлений и что есть постановление суда о его заключении под стражу. Для прокуратуры важно, чтобы постановление было выполнено.

На данный момент мы заявляем: если он приедет в Нидерланды, он должен быть задержан», – отметили в Государственной прокуратуре.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона обжаловала эти решения.