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Отступные Батракова – 15 млн евро для клубов из Европы. Для команд РПЛ нет опции выкупа в новом контракте («РБ Спорт»)

Алексей Батраков сможет уехать в Европу за 15 млн евро по новому контракту.

Сегодня «Локомотив» объявил о новом соглашении с 20-летним полузащитником, которое рассчитано до 2029 года.

По информации «РБ Спорт», отступные в новом контракте Батракова составляют около 15 млн евро для клубов из Европы. Опция выкупа для клубов Мир РПЛ не предусмотрена.

Хавбек является воспитанником железнодорожников. В минувшем сезоне он провел за клуб 35 матчей, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.

Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Батраков – 2-й, Барко – 3-й, Сперцян – 4-й, Кисляк – 6-й, Дзюба – 9-й

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
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