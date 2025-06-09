Отступные Батракова – 15 млн евро для клубов из Европы. Для команд РПЛ нет опции выкупа в новом контракте («РБ Спорт»)
Алексей Батраков сможет уехать в Европу за 15 млн евро по новому контракту.
Сегодня «Локомотив» объявил о новом соглашении с 20-летним полузащитником, которое рассчитано до 2029 года.
По информации «РБ Спорт», отступные в новом контракте Батракова составляют около 15 млн евро для клубов из Европы. Опция выкупа для клубов Мир РПЛ не предусмотрена.
Хавбек является воспитанником железнодорожников. В минувшем сезоне он провел за клуб 35 матчей, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Батраков – 2-й, Барко – 3-й, Сперцян – 4-й, Кисляк – 6-й, Дзюба – 9-й
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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