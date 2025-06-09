Сборная России поздравила Батракова с 20-летием: «Желаем Леше никогда не останавливаться на достигнутом, побольше красивых голов и точных передач»
Сборная России поздравила Алексея Батракова с юбилеем.
Сегодня хавбеку «Локомотива» исполнилось 20 лет.
«Поздравляем полузащитника сборной России с днем рождения! Желаем Леше никогда не останавливаться на достигнутом, побольше красивых голов, точных передач и исполнения всех желаний», – говорится в сообщении национальной команды.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал сборной России
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