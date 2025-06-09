Сборная России поздравила Батракова с 20-летием: «Желаем Леше никогда не останавливаться на достигнутом, побольше красивых голов и точных передач»

Сборная России поздравила Алексея Батракова с юбилеем.

Сегодня хавбеку «Локомотива» исполнилось 20 лет.

«Поздравляем полузащитника сборной России с днем рождения! Желаем Леше никогда не останавливаться на достигнутом, побольше красивых голов, точных передач и исполнения всех желаний», – говорится в сообщении национальной команды.