«Челси» за 20 млн евро купит Мамаду Сарра из «Страсбура». 19-летнего защитника оставят в аренде до конца сезона
«Челси» планирует подписать защитника «Страсбура» Мамаду Сарра.
По данным RMC Sport, лондонцы близки к подписанию долгосрочного контракта с 19-летним игроком.
Сумма сделки может составить около 20 миллионов евро. Соглашение предполагает, что игрок останется в «Страсбуре» до конца сезона на правах аренды.
Утверждается, что «Челси» уже договорился с игроком. Действующий контракт защитника со «Страсбуром» рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне Сарр провел 12 матчей в Лиге 1, сделав одну голевую передачу. С полной статистикой француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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