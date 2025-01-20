«Челси» за 20 млн евро купит Мамаду Сарра из «Страсбура». 19-летнего защитника оставят в аренде до конца сезона

«Челси» планирует подписать защитника «Страсбура» Мамаду Сарра.

По данным RMC Sport, лондонцы близки к подписанию долгосрочного контракта с 19-летним игроком.

Сумма сделки может составить около 20 миллионов евро. Соглашение предполагает, что игрок останется в «Страсбуре » до конца сезона на правах аренды.

Утверждается, что «Челси » уже договорился с игроком. Действующий контракт защитника со «Страсбуром» рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне Сарр провел 12 матчей в Лиге 1, сделав одну голевую передачу. С полной статистикой француза можно ознакомиться здесь .