Глушенков, Батраков и Осипенко не сыграют со сборной Беларуси из-за микроповреждений
Три игрока покинули расположение сборной России из-за повреждений.
РФС сообщил, что полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков и защитник Максим Осипенко пропустят товарищеский матч со сборной Беларуси из-за микроповреждений. Они вернутся в расположение своих клубов.
Вратарь Матвей Сафонов вернется в расположение французского «ПСЖ» 9 июня.
Сборные России и Беларуси встретятся в Минске 10 июня. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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