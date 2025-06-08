Глушенков, Батраков и Осипенко не сыграют со сборной Беларуси из-за микроповреждений

Три игрока покинули расположение сборной России из-за повреждений.

РФС сообщил, что полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков и защитник Максим Осипенко пропустят товарищеский матч со сборной Беларуси из-за микроповреждений. Они вернутся в расположение своих клубов.

Вратарь Матвей Сафонов вернется в расположение французского «ПСЖ » 9 июня.

Сборные России и Беларуси встретятся в Минске 10 июня. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.