Хвичу и Давиташвили ограбили в Каннах, где грузинские игроки проводили отпуск. Украдены драгоценности, сумки и часы (Geo Team)
Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во Франции.
Инцидент произошел в Каннах, где футболисты проводили отпуск со своими семьями, сообщает Geo Team. Злоумышленники ограбили дом, в котором остановились игроки сборной Грузии.
Были украдены драгоценности, сумки и часы. В момент ограбления в доме никого не было. Официальных комментариев от властей и игроков пока нет.
Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили играют во Франции – за «ПСЖ» и «Сент-Этьен» соответственно.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Geo Team
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