7 из 8 последних «Больших шлемов» выиграли Алькарас и Синнер

Три теннисиста выиграли последние восемь титулов «Большого шлема».

Начиная с «Уимблдона»-2023 семь из них взяли Карлос Алькарас (4 титула) и Янник Синнер (3 титула). Еще один трофей выиграл Новак Джокович – на US Open-2023.

Последний игрок не из этой тройки, который выиграл «Большой шлем» – Рафаэль Надаль, победивший на «Ролан Гаррос»-2022.