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«Реал» покупает Мастантуоно у «Ривер Плейт» за 45 млн долларов. Аргентинцы хотят, чтобы вингер перешел в августе – после КЧМ

Франко Мастантуоно перейдет в «Реал».

Мадридский клуб подпишет вингера «Ривер Плейт», выплатив 45 миллионов долларов несколькими траншами, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт на 6 лет.

В аргентинском клубе хотят, чтобы хавбек сыграл за них на клубном чемпионате мира, а к новой команде присоединился в августе. 

В составе «Ривер Плейт» Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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