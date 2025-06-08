«Реал» покупает Мастантуоно у «Ривер Плейт» за 45 млн долларов. Аргентинцы хотят, чтобы вингер перешел в августе – после КЧМ
Франко Мастантуоно перейдет в «Реал».
Мадридский клуб подпишет вингера «Ривер Плейт», выплатив 45 миллионов долларов несколькими траншами, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт на 6 лет.
В аргентинском клубе хотят, чтобы хавбек сыграл за них на клубном чемпионате мира, а к новой команде присоединился в августе.
В составе «Ривер Плейт» Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14180 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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