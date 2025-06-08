Игрок «Зенита-2» Вершинин столкнулся головами с соперником из вологодского «Динамо». Матч остановили на 10+ минут, Никиту увезли в реанимобиле

В матче «Зенит-2» – «Динамо» Вологда произошел жуткий случай.

Команды встречались в 11-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б. Петербуржцы победили 2:0 благодаря голам Евгения Лукиных и Тимура Иванова.

На 59-й минуте полузащитник хозяев Никита Вершинин столкнулся головами с игроком соперника и рухнул на газон. Сразу же на поле появились врачи, также вскоре выехали машины скорой помощи. Матч был остановлен больше чем на 10 минут, игру продолжили лишь на 70-й минуте.

Вершинин был вынужденно заменен на Савелия Никифорова. После финального свистка клуб сообщил , что Никита пришел в сознание, ему диагностировали сотрясение мозга.

После 11 туров Второй лиги Б «Зенит-2» возглавляет турнирную таблицу, «Динамо» идет вторым, проведя на матч меньше. В следующем матче петербуржцы 15 мая примут «Космос», вологжане в тот же день сыграют дома с «Луки-Энергия».