Миранчук признан лучшим игроком мая в «Атланте». У Алексея гол и 3 ассиста в 7 матчах

Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте».

Российский полузащитник получил награду по итогам мая.

В прошедшем месяце Миранчук провел 7 матчей, в которых забил гол и отдал 3 голевых передачи по классической системе подсчета (4 по системе МЛС, где учитывают предголевые передачи). Подробную статистику Алексея можно найти здесь .