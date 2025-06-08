Миранчук признан лучшим игроком мая в «Атланте». У Алексея гол и 3 ассиста в 7 матчах
Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте».
Российский полузащитник получил награду по итогам мая.
В прошедшем месяце Миранчук провел 7 матчей, в которых забил гол и отдал 3 голевых передачи по классической системе подсчета (4 по системе МЛС, где учитывают предголевые передачи). Подробную статистику Алексея можно найти здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14154 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атланты»
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