Гендиректор «Сассуоло»: «Не нравится, что есть клубы, вкладывающие 25 млн евро в Индзаги – это нехорошо. Боюсь, футбол будет принадлежать 6-7 большим командам»
Джованни Карневали поделился скепсисом относительно доминирования богатых клубов.
Бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ранее возглавил «Аль-Хилаль». В саудовском клубе специалист будет зарабатывать 25 миллионов евро в год.
«Серия А сильно изменилась, даже по сравнению с тем, что было два года назад. Нашему клубу не стоит смотреть на большие команды.
Футболисты стоят дорого. Лично мне не нравится, что есть клубы, которые вкладывают 25 миллионов евро в Индзаги. Это нехорошо для футбола.
Боюсь, что в будущем футбол всегда будет принадлежать большим клубам – шести или семи командам.
Не знаю, что будет с остальными», – сказал генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calcioe Finanza
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