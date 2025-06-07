Гендиректор «Сассуоло»: «Не нравится, что есть клубы, вкладывающие 25 млн евро в Индзаги – это нехорошо. Боюсь, футбол будет принадлежать 6-7 большим командам»

Джованни Карневали поделился скепсисом относительно доминирования богатых клубов.

Бывший главный тренер «Интера » Симоне Индзаги ранее возглавил «Аль-Хилаль ». В саудовском клубе специалист будет зарабатывать 25 миллионов евро в год.

«Серия А сильно изменилась, даже по сравнению с тем, что было два года назад. Нашему клубу не стоит смотреть на большие команды.

Футболисты стоят дорого. Лично мне не нравится, что есть клубы, которые вкладывают 25 миллионов евро в Индзаги. Это нехорошо для футбола.

Боюсь, что в будущем футбол всегда будет принадлежать большим клубам – шести или семи командам.

Не знаю, что будет с остальными», – сказал генеральный директор «Сассуоло » Джованни Карневали.