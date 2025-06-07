Матвей Сафонов: «Если моя команда выиграла ЛЧ, это не значит, что я главная звезда сборной. Привез медали, показал тем, кто хотел. А с кубками я не сплю»
– Вас встречали как главную звезду и лидера сборной. Вы себя так ощущаете?
– Ни в коем случае. Понятно, что есть ажиотаж. Но он связан с тем, что меня год не было в России, а команда, в которой я играю, выиграла Лигу чемпионов. Понятно, это большое событие как для меня, так и для российских болельщиков. И это было буквально неделю назад.
– Но мало кто из россиян выигрывал Лигу чемпионов.
– Если моя команда выиграла Лигу чемпионов, это не значит, что я главная звезда сборной.
– Вас назвали «гигантом из Краснодара».
– Я, кстати, не самый большой в команде. Так что это сомнительное сравнение. В «ПСЖ» Доннарумма выше.
– «Краснодар» стал чемпионом. Как вы это восприняли?
– Я был весь сезон на связи с ребятами, мы много общались. Чуть меньше после перехода, но точно не прекратили. Некоторых ребят поддерживал, со многими общались. Даже на чемпионском матче был с командой.
– Станислав Агкацев вам позвонил.
– Я его поздравил в сообщении, а он сразу позвонил.
– Эмоции от победы в ЛЧ уже ушли?
– Я вернулся в Россию, домой, в сборную. В положительном настроении. И сразу старался переключиться на работу, времени на подготовку было не так много. Так что я концентрировался на том, что делать в матче против Нигерии.
– Но про Лигу чемпионов же ребята спрашивали?
– Я привез медали, показал тем, кто хотел.
– Мы думали, вы к нам с кубком выйдете.
– Вы все еще думаете, что это оригинал? Это был такой неожиданный и приятный сюрприз от сборной. Я не ожидал. Чуть-чуть продлили мое празднование.
– А поспать с кубком удалось?
– Я с кубками не сплю, – передает корреспондент Спортса” Ярослав Сусов слова голкипера «ПСЖ» и сборной России.