«Ливерпуль» подписал 20-летнего вратаря Печи из «Академии Пушкаша» за 1,5 млн фунтов

«Ливерпуль» подписал 20-летнего венгерского вратаря.

Английский клуб объявил о переходе Армина Печи из «Академии Пушкаша ». По информации The Athletic, стоимость сделки составила 1,5 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Армин Печи сыграл 30 матчей в чемпионате Венгрии, пропустил 35 голов и провел 9 игр на ноль.