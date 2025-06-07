«Ливерпуль» подписал 20-летнего вратаря Печи из «Академии Пушкаша» за 1,5 млн фунтов
«Ливерпуль» подписал 20-летнего венгерского вратаря.
Английский клуб объявил о переходе Армина Печи из «Академии Пушкаша». По информации The Athletic, стоимость сделки составила 1,5 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне Армин Печи сыграл 30 матчей в чемпионате Венгрии, пропустил 35 голов и провел 9 игр на ноль.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2421 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости