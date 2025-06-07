Матч окончен
Англия благодаря голу Кейна обыграла Андорру – 1:0. У команды Тухеля три победы в трех играх
Андорра принимает Англию в матче квалификации ЧМ-2026.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 50-й минуте забил Харри Кейн.
Команда Томаса Тухеля лидирует в отборочной группе, набрав 9 очков в трех турах.
Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 16:00, RCDE Стэдиум
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2231 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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