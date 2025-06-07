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  • Англия благодаря голу Кейна обыграла Андорру – 1:0. У команды Тухеля три победы в трех играх
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Англия благодаря голу Кейна обыграла Андорру – 1:0. У команды Тухеля три победы в трех играх

Андорра принимает Англию в матче квалификации ЧМ-2026.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 50-й минуте забил Харри Кейн.

Команда Томаса Тухеля лидирует в отборочной группе, набрав 9 очков в трех турах.

Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 16:00, RCDE Стэдиум
Андорра
Завершен
0 - 1
Англия
Матч окончен
90’
+1’
Беллингем   Гиббс-Уайт
Гильен   Искьердо
83’
81’
Роджерс   Гордон
81’
Джонс   Райс
Борра   Рубио
75’
Бабот Мюллер   Валес
75’
Рикард   Лопес
65’
Родриго   Гарсия Реном
65’
64’
Палмер   Александер-Арнолд
64’
Хендерсон   Эзе
50’
  Кейн
2тайм
Перерыв
Андорра
И. Альварес, Сан-Николас, Борра, Оливера, Гарсия, Макс Льовера, Сервос, Бабот Мюллер, Гильен, Родриго, Рикард, Гомес Морейра, Пирес, Ребес, Рубио, Валес, Гарсия Реном, Валес, Гомеш, Тейшейра, Искьердо, Лопес, Мартинес
Запасные: Валес, Гомеш, Лопес, Мартинес, Пирес, Ребес, Рубио, Валес, Искьердо, Гомес Морейра, Гарсия Реном, Тейшейра
1тайм
Англия:
Пикфорд, Джеймс, Берн, Конса, Джонс, Хендерсон, Беллингем, Мадуэке, Палмер, Роджерс, Кейн, Хендерсон, Траффорд, Александер-Арнолд, Чалоба, Колуилл, Уокер, Эзе, Гиббс-Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Гордон, Тоуни
Запасные: Валес, Гомеш, Лопес, Мартинес, Пирес, Ребес, Рубио, Валес, Искьердо, Гомес Морейра, Гарсия Реном, Тейшейра
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Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2231 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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