Черчесов о будущем: «День икс наступит: те, кому надо будет решать какие-то задачи, найдут меня. Звонки есть всегда, больше из-за рубежа. Гештальт с чемпионством в России надо закрывать»
– Вы больше хотите работать в сборной или в клубе?
– Ты же не можешь предположить, кому будет нужен тренер по фамилии Черчесов. Я и в сборной, и в клубе как в своей тарелке – знаю, какие есть плюсы и минусы. Для меня это не проблема. Главное, чтобы это был успешный вызов.
– Поступают ли вам такие вызовы?
– Звонки есть всегда, другое дело – что за этим стоит.
– И что за этим стоит?
– Пока нет того, что меня зацепило, если я стою перед вами. В фильме «Большая перемена» есть слова: «Мы выбираем, нас выбирают». Это из той же серии – мы выбираем, нас выбирают.
– Из России звонки есть?
– Честно сказать, больше из-за рубежа. По какой причине – не знаю. Только им понятно.
– Вы бы больше хотели работать в России или в других странах?
– Я об этом сказал открытым текстом.
– Удивляет, что нет звонка?
– Нет.
– Почему?
– Потому что клубы решают свои задачи. День икс наступит: те, кому надо будет решать какие-то задачи, найдут меня.
– Задача – это чемпионство в России?
– Я это не скрываю. Этот гештальт с чемпионством в России надо закрывать, – сказал бывший главный тренер сборной России.