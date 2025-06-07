Черчесов о будущем: «День икс наступит: те, кому надо будет решать какие-то задачи, найдут меня. Звонки есть всегда, больше из-за рубежа. Гештальт с чемпионством в России надо закрывать»

Станислав Черчесов заявил, что ждет предложений от клубов Мир РПЛ.

– Вы больше хотите работать в сборной или в клубе?

– Ты же не можешь предположить, кому будет нужен тренер по фамилии Черчесов . Я и в сборной, и в клубе как в своей тарелке – знаю, какие есть плюсы и минусы. Для меня это не проблема. Главное, чтобы это был успешный вызов.

– Поступают ли вам такие вызовы?

– Звонки есть всегда, другое дело – что за этим стоит.

– И что за этим стоит?

– Пока нет того, что меня зацепило, если я стою перед вами. В фильме «Большая перемена» есть слова: «Мы выбираем, нас выбирают». Это из той же серии – мы выбираем, нас выбирают.

– Из России звонки есть?

– Честно сказать, больше из-за рубежа. По какой причине – не знаю. Только им понятно.

– Вы бы больше хотели работать в России или в других странах?

– Я об этом сказал открытым текстом.

– Удивляет, что нет звонка?

– Нет.

– Почему?

– Потому что клубы решают свои задачи. День икс наступит: те, кому надо будет решать какие-то задачи, найдут меня.

– Задача – это чемпионство в России?

– Я это не скрываю. Этот гештальт с чемпионством в России надо закрывать, – сказал бывший главный тренер сборной России.