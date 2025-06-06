«Тоттенхэм» уволил Постекоглу. «Шпоры» взяли первый за 17 лет трофей в этом сезоне

Эндж Постекоглу покидает должность главного тренера «Тоттенхэма».

О том, что «шпоры» расстались с 59-летним специалистом, сообщают Sky Sports, Daily Mail, BBC и другие источники.

Уроженец Греции отправлен в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма » за 17 лет.

Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.

«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения