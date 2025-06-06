«Тоттенхэм» уволил Постекоглу. «Шпоры» взяли первый за 17 лет трофей в этом сезоне
Эндж Постекоглу покидает должность главного тренера «Тоттенхэма».
О том, что «шпоры» расстались с 59-летним специалистом, сообщают Sky Sports, Daily Mail, BBC и другие источники.
Уроженец Греции отправлен в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма» за 17 лет.
Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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