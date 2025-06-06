«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения

Энджу Постекоглу выплатят 4 млн фунтов в случае увольнения из «Тоттенхэма».

Помимо этого австралийскому тренеру также положен бонус в размере 2 млн фунтов за победу в Лиге Европы и выход в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.

У Постекоглу остается еще два года по контракту с «Тоттенхэмом ». Утверждается, что тренер уже вернулся в Англию из отпуска и в ближайшее время получит ясность относительно своего будущего.

По словам источника, замена Постекоглу может обойтись «шпорам» в более чем 10 миллионов фунтов, учитывая, что нового тренера также придется выкупать у его нынешнего клуба. Среди главных кандидатов называются Томас Франк из «Брентфорда» и Марко Силва из «Фулхэма».