«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
Энджу Постекоглу выплатят 4 млн фунтов в случае увольнения из «Тоттенхэма».
Помимо этого австралийскому тренеру также положен бонус в размере 2 млн фунтов за победу в Лиге Европы и выход в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.
У Постекоглу остается еще два года по контракту с «Тоттенхэмом». Утверждается, что тренер уже вернулся в Англию из отпуска и в ближайшее время получит ясность относительно своего будущего.
По словам источника, замена Постекоглу может обойтись «шпорам» в более чем 10 миллионов фунтов, учитывая, что нового тренера также придется выкупать у его нынешнего клуба. Среди главных кандидатов называются Томас Франк из «Брентфорда» и Марко Силва из «Фулхэма».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
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