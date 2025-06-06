«Санкт-Паули» подписал 20-летнего защитника клагенфуртской «Аустрии» Робача

«Санкт-Паули» подписал защитника Янника Робача.

20-летний футболист перешел в немецкую команду из «Аустрии » Клагенфурт. Отмечается, что оба клуба договорились не разглашать детали трансфера.

Робач присоединился к «Аустрии» в феврале 2020 года и провел 41 матч в чемпионате и 5 в Кубке Австрии, забив 2 гола.

В марте центральный защитник также дебютировал за сборную Австрии до 21 года.