«Санкт-Паули» подписал 20-летнего защитника клагенфуртской «Аустрии» Робача
«Санкт-Паули» подписал защитника Янника Робача.
20-летний футболист перешел в немецкую команду из «Аустрии» Клагенфурт. Отмечается, что оба клуба договорились не разглашать детали трансфера.
Робач присоединился к «Аустрии» в феврале 2020 года и провел 41 матч в чемпионате и 5 в Кубке Австрии, забив 2 гола.
В марте центральный защитник также дебютировал за сборную Австрии до 21 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Санкт-Паули»
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