«Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах на крыше стадиона. В клубе заявили, что она будет крупнейшей в мире

«Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах.

Клуб в партнерстве с энергетической компанией LichtBlick объявил, что на крыше северной трибуны стадиона «Миллернтор » этим летом появится солнечная электростанция, оформленная в цветах радуги. Утверждается, что комплекс будет крупнейшим в мире.

К старту следующего сезона система должна быть введена в эксплуатацию. Всего планируется установить 1080 солнечных панелей.

Площадь установки составит 1800 м², годовая выработка – около 285 000 киловатт-часов. Это соответствует годовому потреблению примерно 80 семей и позволит избежать выбросов 135-140 тонн углекислого газа ежегодно.