  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах на крыше стадиона. В клубе заявили, что она будет крупнейшей в мире
87

«Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах на крыше стадиона. В клубе заявили, что она будет крупнейшей в мире

«Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах.

Клуб в партнерстве с энергетической компанией LichtBlick объявил, что на крыше северной трибуны стадиона «Миллернтор» этим летом появится солнечная электростанция, оформленная в цветах радуги. Утверждается, что комплекс будет крупнейшим в мире. 

К старту следующего сезона система должна быть введена в эксплуатацию. Всего планируется установить 1080 солнечных панелей.

Площадь установки составит 1800 м², годовая выработка – около 285 000 киловатт-часов. Это соответствует годовому потреблению примерно 80 семей и позволит избежать выбросов 135-140 тонн углекислого газа ежегодно.

Кто выиграет Лигу конференций?6128 голосов
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Санкт-Паули»
logoСанкт-Паули
logoбундеслига Германия
Миллернтор
logoстиль
Экология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд и Vodafone подписали контракт на 5 лет. Оператор сотовой связи стал главным спонсором клуба
1626 мая, 11:23Фото
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Хольштайн», «Бавария» победила «Хоффенхайм», «Фрайбург» уступил «Айнтрахту»
3717 мая, 15:30
Санкт-Паули – Бохум – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Бундеслига (Чемпионат Германии), 17 мая 2025
13 мая, 22:29Пользовательская новость
Главные новости
Геннадий Орлов: «100-й год «Зенита» только начался. Юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. В нем у клуба будет возможность доказать, что он сильнейший»
68 минут назад
Галактионов останется в «Локомотиве», заявил гендиректор Леонченко: «В клубе должна быть стабильность. Никаких перестановок не планируется»
816 минут назад
«Можете скринить, «Динамо» с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет. А дальше можно будет уходить красиво в Европу». Агент форварда о продлении контракта
1218 минут назад
Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ (Бен Джейкобс)
2226 минут назад
«Интер» договорился о трансфере Луиса Энрике из «Марселя» за 25 млн евро. Вингер подпишет пятилетний контракт и будет готов к КЧМ
630 минут назад
65 человек пострадали при наезде во время парада «Ливерпуля». Водитель пытался проехать за скорой, ему вменяют покушение на убийство и вождение в состоянии наркотического опьянения
1054 минуты назад
Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Клуб объявил это видео с актером Деревянко, где форвард вылавливает контракт удочкой
24сегодня, 10:45Фото
Фанаты «Челси» и «Бетиса» подрались в центре Вроцлава перед финалом ЛК. Участники драки бросались стульями и другими предметами, полиция применила слезоточивый газ
12сегодня, 10:31
«Милан» переключился на Аллегри из-за договоренности Итальяно и «Болоньи» о продлении контракта. Массимилиано ждет «Наполи»
38сегодня, 10:23
«Локомотив» и Вера согласовали контракт. Хавбек расторгнет соглашение с «Химками» («Чемпионат»)
61сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Шпинев об Афганской войне: «Не мог спокойно смотреть, как мои друзья идут умирать. Но подхватил гепатит в Ашхабаде. В ближний бой не вступал, но перестрелки бывали»
941 минуту назад
Лариса Долина споет гимн России перед Суперфиналом Кубка между «Ростовом» и ЦСКА
1146 минут назад
LEON Вторая лига А. «Родина-2» принимает «Ленинградец», «Волгарь» против костромского «Спартака»
147 минут назадLive
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» против сборной звезд стран Юго-Восточной Азии
348 минут назад
Экс-игрок «Арсенала», «Сосьедада» и Мексики Вела завершил карьеру в 36 лет
4сегодня, 10:00
Селюк о долгах «Химок»: «Это тьфу! Что такое миллиард рублей? 10 млн евро. Такая задолженность у половины команд в каждом европейском чемпионате. Странно, что клуб снимут»
20сегодня, 09:58
Мареска о том, что послал критиков состава «Челси»: «Просто вспышка эмоций и попытка защитить игроков. Речь не о болельщиках – они поддерживали нас весь сезон»
6сегодня, 08:43
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Монреаля», «Атланта» Миранчука примет «Орландо», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Лос-Анджелеса»
3сегодня, 07:55
Рахимов о 7-м месте «Рубина»: «Мы оказывали первой шестерке достойную конкуренцию. Как мне кто‑то сказал: «Мы первые среди смертных после шести бессмертных»
24сегодня, 07:42
Черников о чемпионстве «Краснодара»: «Сделаем все, чтобы снова испытать эти минуты радости. Мы большой клуб и должны бороться за титулы»
17сегодня, 07:27