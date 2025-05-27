«Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах на крыше стадиона. В клубе заявили, что она будет крупнейшей в мире
«Санкт-Паули» установит солнечную батарею в радужных цветах.
Клуб в партнерстве с энергетической компанией LichtBlick объявил, что на крыше северной трибуны стадиона «Миллернтор» этим летом появится солнечная электростанция, оформленная в цветах радуги. Утверждается, что комплекс будет крупнейшим в мире.
К старту следующего сезона система должна быть введена в эксплуатацию. Всего планируется установить 1080 солнечных панелей.
Площадь установки составит 1800 м², годовая выработка – около 285 000 киловатт-часов. Это соответствует годовому потреблению примерно 80 семей и позволит избежать выбросов 135-140 тонн углекислого газа ежегодно.
Кто выиграет Лигу конференций?6128 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Санкт-Паули»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости