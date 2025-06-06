«Ливерпуль» близок к подписанию 20-летнего вратаря Печи из «Академии Пушкаша» за 2 млн евро
«Ливерпуль» близок к трансферу венгерского голкипера.
Английский клуб практически договорился о переходе 20-летнего вратаря Армина Печи из «Академии Пушкаша».
По информации The Athletic, сумма трансфера составит два миллиона евро.
В мерсисайдском клубе считают, что вратарь обладает потенциалом к развитию и укрепит глубину во вратарской линии команды.
В прошлом сезоне Армин Печи сыграл 30 матчей в чемпионате Венгрии, пропустил 35 голов и провел 9 игр на ноль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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