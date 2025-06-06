Киву возглавит «Интер», сегодня была встреча с Мароттой. Объявят не позднее начала следующей недели
Кристиан Киву возглавит «Интер».
Сегодня экс-защитник «нерадзурри» провел встречу с президентом клуба Джузеппе Мароттой.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны договорились о сотрудничестве, осталось только подписание контракта.
Официальное объявление о назначении Киву ожидается не позднее начала следующей недели.
44-летний румынский тренер покинет «Парму», которую возглавлял с 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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