Киву возглавит «Интер», сегодня была встреча с Мароттой. Объявят не позднее начала следующей недели

Кристиан Киву возглавит «Интер».

Сегодня экс-защитник «нерадзурри» провел встречу с президентом клуба Джузеппе Мароттой.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, стороны договорились о сотрудничестве, осталось только подписание контракта.

Официальное объявление о назначении Киву ожидается не позднее начала следующей недели.

44-летний румынский тренер покинет «Парму», которую возглавлял с 2025 года.