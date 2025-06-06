«Замечательная атмосфера, когда попадаешь в свою среду, где люди хотят развиваться». Красножан об интенсиве «Путь тренера»

В академии «Локомотива» прошел второй модуль проекта «Путь тренера».

«Путь тренера» – уникальная образовательная программа, направленная на развитие тренеров академии и подготовленная Департаментом развития молодежного футбола ФК «Локомотив».

Второй модуль в течение трех дней проходил для тренеров команд младших возрастов академии. В его рамках были подняты темы, связанные с психологией юных игроков, особенностями физической и технической подготовки.

Специальным гостем второго модуля стал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

«Замечательная атмосфера, когда попадаешь в свою среду, где люди заинтересованы, хотят развиваться. Детские тренеры – самые важные люди в футболе, так что я желаю им успехов.

Я дорожу такими мероприятиями, как сегодняшнее, когда можно в профессиональной среде поговорить, подвести какие-то итоги, выставить оценки. С другой стороны, можно почувствовать и новые веяния. Бывает, когда аудитория немного отвлечена, но здесь задействованы были все слушатели, за что я им благодарен», – заявил главный тренер женской сборной России.