«Замечательная атмосфера, когда попадаешь в свою среду, где люди хотят развиваться». Красножан об интенсиве «Путь тренера»
«Путь тренера» – уникальная образовательная программа, направленная на развитие тренеров академии и подготовленная Департаментом развития молодежного футбола ФК «Локомотив».
Второй модуль в течение трех дней проходил для тренеров команд младших возрастов академии. В его рамках были подняты темы, связанные с психологией юных игроков, особенностями физической и технической подготовки.
Специальным гостем второго модуля стал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.
«Замечательная атмосфера, когда попадаешь в свою среду, где люди заинтересованы, хотят развиваться. Детские тренеры – самые важные люди в футболе, так что я желаю им успехов.
Я дорожу такими мероприятиями, как сегодняшнее, когда можно в профессиональной среде поговорить, подвести какие-то итоги, выставить оценки. С другой стороны, можно почувствовать и новые веяния. Бывает, когда аудитория немного отвлечена, но здесь задействованы были все слушатели, за что я им благодарен», – заявил главный тренер женской сборной России.