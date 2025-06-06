Бувач обсуждал с Шахином возможность возглавить «Динамо». В клубе отказалась от иностранных тренеров, влияние директора уменьшилось (Legalbet)

«Динамо» интересовалось Нури Шахином.

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач звонил турецкому специалисту с целью узнать, заинтересован ли тот в том, чтобы возглавить российский клуб. Об этом сообщает Legalbet.

При этом отмечается , что влияние Бувача в московском клубе уменьшилось – его мнение перестало быть ключевым в принятии решений. В «Динамо » отказались от приглашения иностранных тренеров.

Нури Шахин был уволен из дортмундской «Боруссии » по ходу прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры с Валерием Карпиным на позицию главного тренера.