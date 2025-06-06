Бувач обсуждал с Шахином возможность возглавить «Динамо». В клубе отказалась от иностранных тренеров, влияние директора уменьшилось (Legalbet)
«Динамо» интересовалось Нури Шахином.
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач звонил турецкому специалисту с целью узнать, заинтересован ли тот в том, чтобы возглавить российский клуб. Об этом сообщает Legalbet.
При этом отмечается , что влияние Бувача в московском клубе уменьшилось – его мнение перестало быть ключевым в принятии решений. В «Динамо» отказались от приглашения иностранных тренеров.
Нури Шахин был уволен из дортмундской «Боруссии» по ходу прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры с Валерием Карпиным на позицию главного тренера.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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