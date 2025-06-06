«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-байрамом
«Сердечно поздравляем вас с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.
Праздник Ид аль-Адха несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.
Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», – гласит сообщение «Ахмата».
В соцсетях «Динамо» Махачкала говорится: «С праздником Курбан-Байрам! Пусть ваши дома наполняются светом, сердца – добротой, а жизнь – благословением и миром!»
Поздравление также выложил «Рубин»: «Поздравляем всех мусульман со светлым праздником Курбан-Байрам! Корбан гаете мөбарәк булсын («с праздником Курбан-Байрам», татарский – Спортс’‘)!