«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-байрамом

«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» выложили поздравления с Курбан-байрамом.

«Сердечно поздравляем вас с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.

Праздник Ид аль-Адха несет в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», – гласит сообщение «Ахмата ».

В соцсетях «Динамо » Махачкала говорится : «С праздником Курбан-Байрам! Пусть ваши дома наполняются светом, сердца – добротой, а жизнь – благословением и миром!»

Поздравление также выложил «Рубин »: «Поздравляем всех мусульман со светлым праздником Курбан-Байрам! Корбан гаете мөбарәк булсын («с праздником Курбан-Байрам», татарский – Спортс’‘)!