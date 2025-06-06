Матч Россия – Нигерия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брянской области
Перед стартом матча Россия – Нигерия пройдет минута молчания.
Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брянской области.
Встреча состоится 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 20:00 по московскому времени.
На закрытии матча группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры квалифицированы как теракты.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
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