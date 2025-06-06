Матч Россия – Нигерия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брянской области

Перед стартом матча Россия – Нигерия пройдет минута молчания.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брянской области.

Встреча состоится 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 20:00 по московскому времени.

На закрытии матча группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».



В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры квалифицированы как теракты.