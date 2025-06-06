«Штутгарт» за 12 млн евро купил Ассиньона из «Ренна». Защитник набрал 3+4 в 32 матчах в прошлом сезоне Лиги 1

Лоранс Ассиньон перешел в «Штутгарт».

Немецкий клуб официально оформил переход 24-летнего правого защитника из «Ренна ».

Француз подписал соглашение с клубом Бундеслиги до 2029 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Штутгарт » гарантированно выплатит 12 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Лоранс Ассиньон забил 4 гола и сделал 5 передач в 34 матчах во всех турнирах. В Лиге 1 в его активе 3 гола и 4 передачи в 32 играх.