Дуду о самом популярном клубе России: «ЦСКА, конечно. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о нем и «Спартаке», но больше об армейцах»

Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом из России.

– Какой российский клуб самый популярный, на ваш взгляд?

– Конечно, ЦСКА. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о ЦСКА и «Спартаке », но больше об армейцах. Мы, бразильцы, создали эту историю, когда начали приезжать в Россию.

– Но в России именно «Спартак» называют народной командой.

– Это очень субъективно. ЦСКА и «Спартак» – два самых известных клуба, – сказал бывший полузащитник армейцев.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Он провел 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.

Дуду: «Если бы Газзаев сбривал усы после каждого завоеванного трофея, то давно ходил бы без них»