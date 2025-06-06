Дуду о самом популярном клубе России: «ЦСКА, конечно. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о нем и «Спартаке», но больше об армейцах»
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом из России.
– Какой российский клуб самый популярный, на ваш взгляд?
– Конечно, ЦСКА. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о ЦСКА и «Спартаке», но больше об армейцах. Мы, бразильцы, создали эту историю, когда начали приезжать в Россию.
– Но в России именно «Спартак» называют народной командой.
– Это очень субъективно. ЦСКА и «Спартак» – два самых известных клуба, – сказал бывший полузащитник армейцев.
Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Он провел 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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