  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-хавбек ЦСКА Дуду о знании русского: «Немного помню: «Привет», «Как дела?», «Где магазин?» Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу»
8

Экс-хавбек ЦСКА Дуду о знании русского: «Немного помню: «Привет», «Как дела?», «Где магазин?» Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду рассказал о знании русского языка.

— Общаетесь сейчас с Газзаевым?

— О, в команде он был для нас как отец! Но из-за языкового барьера сейчас общаться сложно. Если бы я хорошо говорил по-русски, обязательно созвонился бы с Валерием Георгиевичем...

(После этого Дуду переходит на русский.) На самом деле, я немного помню язык: «Привет», «Как дела?», «Все хорошо», «Где магазин?» Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу, ха-ха!

— При этом русский у вас все равно лучше, чем у Марио Фернандеса — за 10 лет в ЦСКА он так и не выучил язык.

— Это не очень хорошо. Когда я приехал в Москву, сразу занялся данным вопросом. Это важно, чтобы общаться с ребятами, быть частью команды. Двадцать лет назад мало кто говорил по-английски, так что я старался учить русский. Такой подход освоил еще во Франции, играя за «Ренн».

В чужой стране нужно знать традиции и выучить базовые фразы. Люди ценят, когда ты говоришь на их языке, и относятся с уважением. Когда ко мне приехал друг из России, я сказал: «Я в твоей стране говорил на русском, теперь твоя очередь учить португальский!» – сказал бразилец.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДуду Сеаренсе
logoМарио Фернандес
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуду о том, как изменилась Москва за 20 лет: «Стала красивее, один из лучших городов мира. Тут как будто построили новый город!»
1730 мая, 17:37
Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Мы могли выпить пива и выйти на игру на следующий день. Сейчас футбол более интенсивный, нужно всегда быть в форме. Больше нет места для бразильской магии»
1021 мая, 12:59
Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Я тратил больше 1000 долларов в месяц в Москве. Жить на 300 долларов невозможно»
2021 мая, 12:05
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
455 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
8сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
12сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
18сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
8сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове в игре с Нигерией: «Совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Моменты, в которых он выручил, показали, что он стал сильнее»
1 минуту назад
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
20 минут назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
235 минут назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
4сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06