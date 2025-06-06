Экс-хавбек ЦСКА Дуду о знании русского: «Немного помню: «Привет», «Как дела?», «Где магазин?» Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду рассказал о знании русского языка.

— Общаетесь сейчас с Газзаевым?

— О, в команде он был для нас как отец! Но из-за языкового барьера сейчас общаться сложно. Если бы я хорошо говорил по-русски, обязательно созвонился бы с Валерием Георгиевичем...

(После этого Дуду переходит на русский.) На самом деле, я немного помню язык: «Привет», «Как дела?», «Все хорошо», «Где магазин?» Но в основном я как собака: все понимаю, но сказать не могу, ха-ха!

— При этом русский у вас все равно лучше, чем у Марио Фернандеса — за 10 лет в ЦСКА он так и не выучил язык.

— Это не очень хорошо. Когда я приехал в Москву, сразу занялся данным вопросом. Это важно, чтобы общаться с ребятами, быть частью команды. Двадцать лет назад мало кто говорил по-английски, так что я старался учить русский. Такой подход освоил еще во Франции, играя за «Ренн».

В чужой стране нужно знать традиции и выучить базовые фразы. Люди ценят, когда ты говоришь на их языке, и относятся с уважением. Когда ко мне приехал друг из России, я сказал: «Я в твоей стране говорил на русском, теперь твоя очередь учить португальский!» – сказал бразилец.