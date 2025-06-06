«Бавария» готова предложить 60 млн евро плюс игрока за Леау. «Милан» хочет 100 млн (Николо Скира)
«Бавария» нацелена на подписание Рафаэла Леау из «Милана».
Прямые переговоры между клубами ожидаются на следующей неделе, сообщает журналист Николо Скира.
«Бавария» готова предложить 60 миллионов евро плюс игрока за Леау. «Россонери» хотели бы сохранить португальца, но могут рассмотреть продажу только при предложении в районе 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 34 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Николо Скиры на X
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