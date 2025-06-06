Товарищеские матчи. Армения пропустила 5 голов от Косово, Швеция победила Венгрию, Польша обыграла Молдову

Венгрия

Дибус, Дардаи, Орбан, Балог, Шаллаи, Собослаи, Надь, Болла, Шефер, Дардаи, Газдаг, Саппанош, Тот, Мочи, Него, Ошват, Салаи, Чобот, Чонгваи, Никичер, Стайлз, Тот, Vitális

Запасные: Тот, Мочи, Дардаи, Собослаи, Болла, Vitális, Стайлз, Балог, Дардаи, Ошват, Газдаг, Саппанош