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Товарищеские матчи. Армения пропустила 5 голов от Косово, Швеция победила Венгрию, Польша обыграла Молдову

Сборная Армении крупно проиграла Косово в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 16:00, Stadion Hristo Botev
Болгария
Завершен
2 - 2
Кипр
Матч окончен
90’
+1’
Куцакос   Сациас
Петков
88’
Петров
88’
86’
  Лайфис
85’
Харалампус
Краев
84’
Димитров   Петров
79’
79’
Fóti   Какулис
79’
Пилеас   Лайфис
Илиев   Краев
74’
Колев   Николов
74’
Петков
69’
Миланов   Русев
66’
Краев   Петков
66’
Миланов
62’
  Колев
61’
59’
Кирьяку   Лоизу
59’
Кастанос   Элиа
58’
Зиккис
Вуцов   Шейтанов
46’
46’
Кости   Артиматас
46’
Ционис   Харалампус
2тайм
Перерыв
42’
  Куцакос
  Колев
27’
Болгария
Вуцов, Недялков, Петков, Димитров, Попов, Груев, Миланов, Краев, Шопов, Илиев, Колев, Шейтанов, Митов, Петров, Петров, Краев, Минков, Нюрнбергер, Петков, Николов, Петков, Русев, Минчев
Запасные: Нюрнбергер, Петков, Краев, Николов, Петков, Митов, Русев, Минчев, Шейтанов, Минков, Петров, Петров
1тайм
Кипр:
Малль, Пилеас, Панайоту, Сьелис, Зиккис, Ционис, Кастанос, Кирьяку, Fóti, Куцакос, Кости, Деметриу, Михаил, Антониу, Андерсон Коррейя, Гавриил, Лайфис, Малеккидис, Артиматас, Харалампус, Сациас, Элиа, Какулис, Лоизу, Сотириу
Запасные: Нюрнбергер, Петков, Краев, Николов, Петков, Митов, Русев, Минчев, Шейтанов, Минков, Петров, Петров
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Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 17:00, Stade de Luxembourg
Люксембург
Завершен
0 - 1
Словения
Матч окончен
90’
+1’
Ловрич   Брекало
Морейра   Жерсон
89’
Карлсон   Курчи
89’
87’
Бийол
79’
Матко
78’
Светлин   Вербич
78’
Элшник   Забуковник
74’
Дркушич
Бонерт   Тилль
71’
Баррейро   Тилль
70’
64’
Крамер   Вомбергар
64’
Стоянович   Матко
Джогович
63’
Маджо   Дардари
57’
Пинту   Джогович
57’
2тайм
Перерыв
44’
  Светлин
Корац
41’
40’
Ловрич
Люксембург
Перейра Кардозу, Пинту, Карлсон, Корац, Янс, Родригеш, Бонерт, Морейра, Баррейро, Синани, Маджо, Barrela, Фокс, Джогович, Жерсон, Махмутович, Селимович, Вейга, Тилль, Тилль, дос Сантос, Курчи, Дардари
Запасные: Тилль, дос Сантос, Barrela, Вейга, Дардари, Фокс, Джогович, Махмутович, Селимович, Курчи, Жерсон, Тилль
1тайм
Словения:
Векич, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Элшник, Петрович, Стоянович, Светлин, Ловрич, Крамер, Облак, Видовшек, Брекало, Зец, Карич, Гнезда-Черин, Вербич, Забуковник, Матко, Вомбергар, Штурм
Запасные: Тилль, дос Сантос, Barrela, Вейга, Дардари, Фокс, Джогович, Махмутович, Селимович, Курчи, Жерсон, Тилль
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Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 17:00, стадион Фадиля Вокрри
Косово
Завершен
5 - 2
Армения
Матч окончен
  Ррахмани
90’
+3’
90’
+2’
Tomás Alexander Adoryán
  Ррахмани
90’
Делова
83’
Забергя   Галлапени
82’
82’
Серобян   Григорян
  Эмерлаху
71’
70’
Тикнизян   Григорян
Аслани   Ррахмани
69’
63’
Севикян   Миранян
Пакярада   Рудани
62’
Демаку   Эмерлаху
62’
62’
Амбарцумян   Оганесян
Реджбечай   Муслия
62’
Красники   Haxha
62’
  Войвода
61’
46’
Арутюнян   Манвелян
46’
Шагоян   Tomás Alexander Adoryán
2тайм
Перерыв
34’
Арутюнян
28’
  Сперцян
  Делова
23’
8’
  Саипи
Косово
Саипи, Делова, Пакярада, Красники, Войвода, Красники, Демаку, Яшари, Реджбечай, Забергя, Аслани, Галлапени, Haxha, Эмерлаху, Муслия, Рудани, Ррахмани
Запасные: Рудани, Галлапени, Муслия, Эмерлаху, Haxha, Ррахмани
1тайм
Армения:
Авагян, Арутюнян, Амбарцумян, Мурадян, Севикян, Аванесян, Арутюнян, Сперцян, Тикнизян, Серобян, Шагоян, Григорян, Tomás Alexander Adoryán, Манвелян, Оганесян, Григорян, Миранян
Запасные: Рудани, Галлапени, Муслия, Эмерлаху, Haxha, Ррахмани
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Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 17:30, Пушкаш Арена
Венгрия
Завершен
0 - 2
Швеция
Матч окончен
80’
Экдаль
Собослаи   Никичер
79’
Дардаи   Салаи
79’
Балог   Него
79’
Болла   Чобот
71’
65’
  Айяри
63’
Сема   Свенссон
63’
Хольм   Бернхардссон
Дардаи   Чонгваи
61’
Газдаг   Тот
60’
49’
  Нюгрен
Надь
48’
2тайм
Перерыв
40’
Сема
37’
Айяри
Венгрия
Дибус, Дардаи, Орбан, Балог, Шаллаи, Собослаи, Надь, Болла, Шефер, Дардаи, Газдаг, Саппанош, Тот, Мочи, Него, Ошват, Салаи, Чобот, Чонгваи, Никичер, Стайлз, Тот, Vitális
Запасные: Тот, Мочи, Дардаи, Собослаи, Болла, Vitális, Стайлз, Балог, Дардаи, Ошват, Газдаг, Саппанош
1тайм
Швеция:
Ольсен, Гудмундссон, Хин, Экдаль, Хольм, Сема, Айяри, Салетрос, Ларссон, Эланга, Нюгрен, Юханссон, Нордфельдт, Даль, Eriksson, Norén, Мельберг, Свенссон, Болин, Карлстрем, Зенели, Бернхардссон, Ларссон, Сонко
Запасные: Тот, Мочи, Дардаи, Собослаи, Болла, Vitális, Стайлз, Балог, Дардаи, Ошват, Газдаг, Саппанош
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 18:45, Stadion Śląski
Польша
Завершен
2 - 0
Молдова
Матч окончен
  Слиш
88’
86’
Каймаков   Домашкан
79’
Рацэ   Стынэ
79’
Кожокару   Перчун
Букса   Пентек
74’
65’
Николэеску   Постолаки
65’
Ионицэ   Бодиштяну
Залевски   Каминьски
59’
Кэш   Франковски
59’
59’
Моцпан   Плэтикэ
Шиманьски   Богуш
46’
Беднарек   Валюкевич
46’
2тайм
Перерыв
44’
Ионицэ
38’
Моцпан
Гросицки   Свидерски
31’
  Кэш
30’
Польша
Булка, Кивер, Беднарек, Скшипчак, Залевски, Кэш, Модер, Слиш, Шиманьски, Гросицки, Букса, Мрозек, Скорупски, Берешиньски, Давидович, Валюкевич, Ветеска, Богуш, Франковски, Каминьски, Ойеделе, Петровски, Repka, Зелиньски, Пентек, Свидерски
Запасные: Берешиньски, Давидович, Петровски, Мрозек, Франковски, Пентек, Свидерски, Скорупски, Валюкевич, Ойеделе, Каминьски, Repka, Ветеска, Богуш, Зелиньски
1тайм
Молдова:
Аврам, Рябчук, Кожокару, Мудрак, Бабогло, Посмак, Ионицэ, Рацэ, Моцпан, Каймаков, Николэеску, Кожухарь, Челядник, Страйстарь, Борш, Думбрэвану, Моцок, Штефан, Бодиштяну, Ștefan Bîtca, Дрос, Перчун, Плэтикэ, Стынэ, Домашкан, Постолаки
Запасные: Берешиньски, Давидович, Петровски, Мрозек, Франковски, Пентек, Свидерски, Скорупски, Валюкевич, Ойеделе, Каминьски, Repka, Ветеска, Богуш, Зелиньски
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Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 18:45, Хэмпден Парк
Шотландия
Завершен
1 - 3
Исландия
Матч окончен
Миллер
88’
Мактоминей   Конуэй
80’
Джонстон   Паттерсон
80’
77’
Ингасон   Гуннарссон
72’
Тоурдарсон   Андерсон
72’
Йоуханнессон   Траустасон
72’
Торстейнссон   Виллумссон
69’
Торстейнссон
Херст   Адамс
68’
Хэнли   Маккенна
68’
Тирни   Миллер
68’
60’
Паульссон   Тоурхалльссон
52’
  Паульссон
Макгинн
51’
46’
Магнуссон   Гретарссон
2тайм
Перерыв
45’
  Фергюсон
  Суттар
25’
8’
  Гудьонсен
Ганн   Сликер
7’
Шотландия
Ганн, Робертсон, Джонстон, Тирни, Хэнли, Суттар, Мактоминей, Гилмор, Фергюсон, Макгинн, Херст, Маккрори, Сликер, Дойг, Хендри, Маккенна, Паттерсон, Ралстон, Баррон, Ирвинг, Миллер, Адамс, Bowie, Конуэй, Уилсон
Запасные: Херст, Дойг, Ганн, Хэнли, Маккрори, Мактоминей, Ирвинг, Bowie, Уилсон, Джонстон, Хендри, Ралстон, Баррон, Тирни
1тайм
Исландия:
Олафссон, Магнуссон, Ингасон, Паульссон, Эллертссон, Йоуханнессон, Тоурдарсон, Харальдссон, Гудмундссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Эйнарссон, Вальдимарссон, Гретарссон, Томассон, Андерсон, Хельгасон, Хлинссон, Гуннарссон, Траустасон, Виллумссон, Тоурхалльссон, Магнуссон
Запасные: Херст, Дойг, Ганн, Хэнли, Маккрори, Мактоминей, Ирвинг, Bowie, Уилсон, Джонстон, Хендри, Ралстон, Баррон, Тирни
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 18:45, Авива-Стэдиум
Ирландия
Завершен
1 - 1
Сенегал
Матч окончен
Ида
90’
+2’
90’
+2’
Ндиайе
Брэйди   Скейлз
85’
85’
Якобс   Диуф
82’
  Сарр
Смоллбоун   Моран
81’
Макатир   Эбоселе
81’
77’
Диа   Ндиайе
77’
Mamadou Lamine Camara   Сабали
Мэннинг   О'Брайен
67’
Доэрти   Филлипс
67’
63’
Сима   Сарр
63’
Диатта   Камара
Тэйлор   Фергюсон
58’
2тайм
Перерыв
  Макатир
21’
Ирландия
Келлехер, О`Ши, Коллинз, Доэрти, Мэннинг, Тэйлор, Брэйди, Найт, Смоллбоун, Макатир, Ида, Кили, О`Лири, Эбоселе, Хонохан, О'Брайен, Омобамиделе, Скейлз, Патрик, Моран, Филлипс, Фергюсон, Пэрротт
Запасные: О`Лири, О'Брайен, Скейлз, Патрик, Пэрротт, Моран, Фергюсон, Кили, Эбоселе, Хонохан, Омобамиделе, Филлипс
1тайм
Сенегал:
Диуф, Якобс, Диалло, Сек, Менди, Mamadou Lamine Camara, Ндиай, Диарра, Диатта, Сима, Диа, Диав, Менди, Диуф, Кулибали, Камара, Гуйе, Гуйе, Ньяссе, Гуйе, Джексон, Ндиайе, Сабали, Сарр
Запасные: О`Лири, О'Брайен, Скейлз, Патрик, Пэрротт, Моран, Фергюсон, Кили, Эбоселе, Хонохан, Омобамиделе, Филлипс
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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