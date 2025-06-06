Матч окончен
Товарищеские матчи. Армения пропустила 5 голов от Косово, Швеция победила Венгрию, Польша обыграла Молдову
Сборная Армении крупно проиграла Косово в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
6 июня 16:00, Stadion Hristo Botev
6 июня 17:00, Stade de Luxembourg
Завершен
0 - 1
6 июня 17:00, стадион Фадиля Вокрри
6 июня 17:30, Пушкаш Арена
6 июня 18:45, Stadion Śląski
6 июня 18:45, Хэмпден Парк
6 июня 18:45, Авива-Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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