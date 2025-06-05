Отбор на ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории вышел на ЧМ – после ничьей с ОАЭ. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» показали матч с комментарием Твалтвадзе и Лукомского

Сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ в 9-м туре отбора на ЧМ-2026 (0:0).

Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч. Комментировали Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе.

Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионате мира – команда Тимура Кападзе за один тур до финиша идет 2-м в группе А и уже не опустится ниже второго места, ОАЭ занимает третью строчку.

Статистика отбора на ЧМ-2026 (Азия)

Таблица отбора на ЧМ-2026 (Азия)

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