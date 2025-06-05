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Отбор на ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории вышел на ЧМ – после ничьей с ОАЭ. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» показали матч с комментарием Твалтвадзе и Лукомского

Сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ в 9-м туре отбора на ЧМ-2026 (0:0).

Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч. Комментировали Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе. 

Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионате мира – команда Тимура Кападзе за один тур до финиша идет 2-м в группе А и уже не опустится ниже второго места, ОАЭ занимает третью строчку.

Статистика отбора на ЧМ-2026 (Азия)

Таблица отбора на ЧМ-2026 (Азия)

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Квалификация ЧМ. Азия. 9 тур
5 июня 16:00, Al Nahyan Stadium
ОАЭ
Завершен
0 - 0
Узбекистан
Матч окончен
Ибрагим   Бруно
87’
Хассан   Надер
86’
86’
Хамробеков   Эркинов
86’
Машарипов   Буриев
Луанзиньо   Кайо
77’
Фабио Лима   Абдалла
76’
Кайо
74’
Олэрою
71’
65’
Сайфиев   Насруллаев
Салех   Аль-Гассани
62’
55’
Аликулов
2тайм
Перерыв
13’
Урунов   Файзуллаев
ОАЭ
Эсса, Маркус Мелони, Отонне, Лукас Пимента, Ибрагим, Рамадан, Хассан, Луанзиньо, Салех, Фабио Лима, Кайо, Хасиф, Абдулла, Ивкович, Аль-Хаммади, Абделазиз, Хамис, Абдулбасит, Абдалла, Надер, Кайо, Аль-Гассани, Бруно
Запасные: Хасиф, Ивкович, Хамис, Хассан, Фабио Лима, Луанзиньо, Абделазиз, Аль-Хаммади, Абдулбасит, Ибрагим, Салех, Абдулла
1тайм
Узбекистан:
Юсупов, Ашурматов, Хусанов, Аликулов, Машарипов, Урунов, Сайфиев, Шукуров, Хамробеков, Алижонов, Шомуродов, Неъматов, Эргашев, Насруллаев, Эшмуродов, Мозговой, Искандеров, Буриев, Абдуллоев, Тургунбаев, Файзуллаев, Эркинов, Сергеев
Запасные: Хасиф, Ивкович, Хамис, Хассан, Фабио Лима, Луанзиньо, Абделазиз, Аль-Хаммади, Абдулбасит, Ибрагим, Салех, Абдулла
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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