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  • Экс-вратарь Аргентины Гойкочеа о поведении Эми Мартинеса: «Нападающие танцуют, устраивают мини-спектакли, когда забивают. Ничего плохого, что вратарь радуется после отраженного пенальти»
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Экс-вратарь Аргентины Гойкочеа о поведении Эми Мартинеса: «Нападающие танцуют, устраивают мини-спектакли, когда забивают. Ничего плохого, что вратарь радуется после отраженного пенальти»

Серхио Гойкочеа вступился за Эмилиано Мартинеса после критики за его поведение.

«Я не считаю это проявлением неуважения. Да, есть жесты, которые можно обсудить, с которыми я не согласен – я уже говорил ему об этом, как, например, тот случай с наградой (лучшему голкиперу ЧМ-2022, Мартинес поднес ее к паху во время награждения – Спортс’‘).

Но когда нападающие забивают голы, они танцуют, устраивают мини-спектакли, показывают сердечки – есть 200 способов отпраздновать. По-моему, ничего плохого нет в том, что вратарь радуется после отраженного пенальти, ведь это то же самое, что гол для полевого игрока. Это не провокация и не угроза. Наоборот – это его личный праздник», – сказал бывший вратарь сборной Аргентины

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
logoЭмилиано Мартинес
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Серхио Гойкочеа
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