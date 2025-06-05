Федорищев о назначении Адиева: «У «Крыльев» будет непростой сезон, болельщики ждут яркой игры. Обратил внимание тренера, что необходимо давать шанс молодым самарским игрокам»

Вячеслав Федорищев встретился с Магомедом Адиевым, возглавившим «Крылья Советов».

Адиев подписал с самарским клубом контракт на один год с опцией продления.

«Сегодня встретился с новым главным тренером «Крыльев » Магомедом Адиевым . Его кандидатуру утвердил совет директоров клуба.

Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У «Крыльев» будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, мальчишек и девчонок заниматься спортом.

Помогать будет Сергей Булатов , который давно работает в «Крыльях» и имеет ценный опыт.

Обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам, давать им шанс проявить себя. «Крылья» выстраивают вертикаль подготовки игроков, и надо давать юным талантам проявить себя.

Магомеду Адиеву – успехов, а «Крыльям» – побед!» – написал губернатор Самарской области.