«Атлетико» и «Бетис» обсуждают трансфер Кардозо за 30 млн евро с бонусами. Контракт с хавбеком согласован

«Атлетико» работает над трансфером Джонни Кардозо.

Мадридский клуб согласовал условия личного контракта с 23-летним полузащитником и продвигается в переговорах с «Бетисом », сообщает Фабрицио Романо.

Клубы обсуждают предложение на сумму 30 млн евро с бонусами. В сделку также может быть включен кто-то из игроков «Атлетико ».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику американца можно найти здесь .