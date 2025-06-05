«Атлетико» и «Бетис» обсуждают трансфер Кардозо за 30 млн евро с бонусами. Контракт с хавбеком согласован
«Атлетико» работает над трансфером Джонни Кардозо.
Мадридский клуб согласовал условия личного контракта с 23-летним полузащитником и продвигается в переговорах с «Бетисом», сообщает Фабрицио Романо.
Клубы обсуждают предложение на сумму 30 млн евро с бонусами. В сделку также может быть включен кто-то из игроков «Атлетико».
В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику американца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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