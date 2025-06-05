Тренер сборной Узбекистана Кападзе о матче с ОАЭ: «Важная и интересная игра, все готовы. Изучили соперника, но мы всегда полагаемся на нашу игру»

Тимур Кападзе прокомментировал матч сборной Узбекистана против ОАЭ.

Команды встретятся 5 июня в 9-м туре отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 19:00 по московскому времени, Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно покажут матч. Прокомментируют Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе. Предматчевая студия с Лукомским и экс-футболистом сборной Узбекистана, игроком СКА Ростов Виталием Денисовым начнется в 18:20.

После восьми туров отбора Узбекистан идет 2-м в группе А и может впервые в истории выйти на чемпионат мира, ОАЭ занимает третью строчку. Для прямого попадания на турнир команде Тимура Кападзе достаточно не проиграть сегодня, в таком случае она гарантирует место в топ-2.

Тимур Кападзе считает, что его команда готова к матчу.

«Завтра будет важная и интересная игра. Все игроки готовы. Мы изучили соперника. Их тренер, хотя и новичок, намного опытнее. Мы пытались изучить его стиль. Но мы всегда полагаемся на нашу собственную игру», – заявил главный тренер сборной Узбекистана.

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