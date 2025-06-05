Шатов покинул тренерский штаб «Урала» после года работы

Олег Шатов прекращает работу в «Урале».

«Олег Шатов покидает тренерский штаб «Урала».

Он работал тренером нашей команды с лета 2024 года.

Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в заявлении клуба.

Ранее «Урал» проиграл «Ахмату» (2:1, 0:2) по итогам стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Хавбек «Урала» Ишков: «Шатов станет топ-тренером с его подходом к профессии, боевитым характером и любовью к футболу»