Шатов покинул тренерский штаб «Урала» после года работы
Олег Шатов прекращает работу в «Урале».
«Олег Шатов покидает тренерский штаб «Урала».
Он работал тренером нашей команды с лета 2024 года.
Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в заявлении клуба.
Ранее «Урал» проиграл «Ахмату» (2:1, 0:2) по итогам стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
Хавбек «Урала» Ишков: «Шатов станет топ-тренером с его подходом к профессии, боевитым характером и любовью к футболу»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Урала»
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