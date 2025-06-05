«Туран»: «Бердыев не покидал Азербайджан и регулярно обменивается идеями с руководством клуба. Контракт с тренером продолжает действовать»
По слухам, тренер вернулся в Россию и не отвечал на звонки руководства клуба.
«В последнее время распространяются недостоверные и безосновательные новости о нашем клубе. Несмотря на завершение сезона, наш главный тренер Курбан Бердыев не покинул страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к следующему сезону и формирования более сильного состава.
Хотим отметить, что контракт с главным тренером продолжает действовать, а руководство клуба полностью поддерживает Курбана Бердыева в стремлении создать более амбициозную команду.
Призываем наших болельщиков и футбольную общественность не доверять непроверенной, лживой информации, наносящей ущерб имиджу клуба. Сообщаем, что вся информация, касающаяся сборов, трансферной политики, инфраструктуры и других проектов, будет официально представлена общественности исключительно клубом», – говорится в заявлении азербайджанского клуба.
В минувшем сезоне «Туран» занял в чемпионате Азербайджана 4-е место и не попал в еврокубки.