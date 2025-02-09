«Сабах» Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева в чемпионате Азербайджана – 2:1. У экс-защитника ЦСКА первая победа за 6 матчей

«Сабах» Василия Березуцкого победил впервые с декабря.

Команда под руководством бывшего защитника ЦСКА обыграла «Туран», возглавляемый Курбаном Бердыевым со счетом 2:1 в 22-м туре чемпионата Азербайджана.

«Сабах » Березуцкого одержал первую победу за 6 последних матчей (было 2 поражения и 3 ничьих).

На данный момент «Сабах» занимает 5-е место в турнирной таблице с 31 очком. «Туран » располагается на строчку выше с 36 баллами.