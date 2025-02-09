«Сабах» Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева в чемпионате Азербайджана – 2:1. У экс-защитника ЦСКА первая победа за 6 матчей
«Сабах» Василия Березуцкого победил впервые с декабря.
Команда под руководством бывшего защитника ЦСКА обыграла «Туран», возглавляемый Курбаном Бердыевым со счетом 2:1 в 22-м туре чемпионата Азербайджана.
«Сабах» Березуцкого одержал первую победу за 6 последних матчей (было 2 поражения и 3 ничьих).
На данный момент «Сабах» занимает 5-е место в турнирной таблице с 31 очком. «Туран» располагается на строчку выше с 36 баллами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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