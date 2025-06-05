Евсеев о сборной: «Понимаю решение Карпина постоянно менять состав. Без официальных матчей вызывает молодых, перспективных игроков»
Вадим Евсеев высказался о комплектовании сборной России.
6 и 10 июня команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией и Беларусью.
«В целом я слежу за сборной и знаю, что Карпин постоянно меняет состав сборной. Он может так делать, потому что сейчас команда не участвует в официальных матчах.
Зачем сейчас иметь постоянный состав? Тренерский штаб вызывает молодых, перспективных игроков. Пусть они даже играют в командах из нижней части таблицы, но в текущей ситуации постоянно менять состав и вызывать не самых очевидных игроков – это нормально. Как тренер я понимаю решение Карпина постоянно менять состав», – сказал экс-тренер «Факела» и «Шинника».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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